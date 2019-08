హైదరాబాద్‌లోని అమెజాన్ కార్యాలయ భవనము, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్యాంపస్

ఈ భవనం 9.5 ఎకరాలలో నిర్మించబడింది మరియు 15 వేలకు పైగా ఉద్యోగులకు సదుపాయం ఉంది. కొత్త క్యాంపస్ అమెజాన్ భారతదేశానికి దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తుంది.

