Mahesh Babu

హైదరాబాద్‌: ప్రముఖ కథానాయకుడు మహేశ్‌బాబు ఇటివల మహేశ్‌ టీ http://www.spoyl.in/mahesh-babu అనే లింక్‌ను షేర్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

కాగా ఇప్పుడు బ్రాండ్‌ పేరు పూర్తిగా బహిర్గతం అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో మహేశ్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘ఇవాళ మా HUMBL రివీల్‌ అయ్యింది. మీ అద్భుతమైన స్పందనకు ధన్యవాదాలు. మా పరంగా The HUMBL Co అనేది కేవలం ఓ క్లాథింగ్‌ మాత్రమే కాదు.. అది జీవనశైలి. ఈ ఫ్యామిలీలోకి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నా. ఆగస్టు 7న The HUMBL Co ప్రారంభం కాబోతోంది’ అని ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.



తాజా తెలంగాణ వార్తల కోసం క్లిక్‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telengana/