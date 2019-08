Akbarudhin Owisy

Karimnagar: ఎంఐఎం నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ పై కేసు నమోదు చేయాలంటూ కరీంనగర్ కోర్టు పోలీసులను ఆదేశించింది. మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేలా అక్బరుద్దీన్ ప్రసంగంచారంటూ దాఖలైన పిటిషన్ ను విచారణకు తీసుకున్న కోర్టు, కేసు నమోదు చేయాలంటూ పోలీసులను ఆదేశించింది.

