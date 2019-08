4 దేశాలు, 30 బైక్ రైడర్స్, 1500 కిలోమీటర్లు

ప్రత్యేక యూరోపియన్ సవరణ – జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, ఇటలీ మరియు స్విట్జర్లాండ్ వంటి దేశాలు

The first-ever BMW Motorrad International Safari took place from 2nd July to 9th July 2019

Latest updates on International News in Telugu & National News in Telugu

Follow us on Twitter and like our Facebook page to get more updates on your social network.