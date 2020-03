BALL 1⃣ – SIX

BALL 2⃣ – SIX

BALL 3⃣ – SIX

BALL 4⃣ – SIX

BALL 5⃣ – SIX



ஐந்து பந்துகளில் ஐந்து சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்ட தல தோனி!



முழு காணொளி காணுங்கள் 📹👇



#⃣ "The Super Kings Show"

⏲️ 6 PM

📺 ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1 தமிழ்

📅 மார்ச் 8

➡️ @ChennaiIPL pic.twitter.com/rIcyoGBfhE