T 3570 –

यार कितनी बार बोला मई तेरे को .. की Virat को मत छेड़ , मत छेड़ , मत छेड़ …

पन सुनताइच किधर है तुम …

अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!!

😜👏🤪

देख देख .. WI का चेहरा देख ; कितना मारा उसको , कितना मारा !!

( with due respects to Anthony bhai , of AAA ) pic.twitter.com/BypjyHdA86