Mary Kom, Bhaichung Bhutia

న్యూఢిల్లీ: ఈ ఏడాది జాతీయ క్రీడా పురస్కార విజేతలను ఎంపిక చేయడానికి కొత్త నిబంధన పాటించనున్నారు. ఈసారి అథ్లెట్లు మరియు కోచ్‌ల అవార్డులను 12 మంది సభ్యుల ప్యానెల్ నిర్ణయిస్తుంది. కొత్తగా ఏర్పడిన సెలక్షన్ కమిటీలో ఆరుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ బాక్సర్ ఎంసి మేరీ కోమ్, భారత మాజీ ఫుట్‌బాల్ కెప్టెన్ భైచుంగ్ భూటియా, ప్రపంచ ఛాంపియన్ కాంస్య పతక విజేత అంజు బాబీ జార్జ్ వంటి వారు ఉన్నారు. సాధారణంగా ఆచారం ప్రకారం, భారత హాకీ లెజెండ్ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ పుట్టినరోజు ఆగస్టు 29 న అవార్డులు ఇవ్వబడతాయి. ఈ రోజును జాతీయ క్రీడా దినోత్సవంగా కూడా జరుపుకుంటారు.

12 మంది సభ్యుల కమిటీకి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ (రిటైర్డ్) ముకుండకం శర్మ అధ్యక్షత వహిస్తారు. ఈ కమిటీలో ఇద్దరు మీడియా వ్యక్తులు టైమ్స్ గ్రూప్ (డిజిటల్) చీఫ్ ఎడిటర్ రాజేష్ కల్రా, ప్రఖ్యాత స్పోర్ట్స్ వ్యాఖ్యాత చారు శర్మ ఉన్నారు.

