భూకంప డేటా విశ్లేషణలో నిమగ్నమైన సంస్థ .. హైదరాబాద్ సంస్థపై ఐ-టి దాడులు దుబాయ్‌లో దాచిన 6 మిలియన్ల డాలర్లు

న్యూఢిల్లీ: అగస్టా వెస్ట్‌ల్యాండ్ వివిఐపి హెలికాప్టర్ కుంభకోణానికి సంబంధించి భూకంప డేటా విశ్లేషణలో నిమగ్నమైన హైదరాబాద్ సంస్థపై ఆదాయపు పన్ను శాఖ జూలై 24 న దాడులు నిర్వహించింది.

ఈ దాడుల్లో దుబాయ్‌లో దాచిన ఐదు మిలియన్ డాలర్ల డబ్బుకు సంబంధించిన ఆధారాలను ఆదాయపు పన్ను శాఖ స్వాధీనం చేసుకుంది.

వివిప్ హెలికాప్టర్ కేసులో నిందితుడైన దుబాయ్ ఆధారిత ఆపరేటర్ ద్వారా ఈ సంస్థ పెద్ద ఎత్తున దిగుమతులపై ఇన్వాయిస్ చేసింది. ఆరు మిలియన్ డాలర్ల అదనపు నిధులను ఆపరేటర్ యొక్క దుబాయ్ ఖాతాల్లో నిల్వ చేసినట్లు ఐటి విభాగం ప్రెస్ నోట్ ద్వారా తెలిపింది.

శోధన ఆపరేషన్ సమయంలో, హైదరాబాద్ కంపెనీ యజమాని మరియు దుబాయ్ ఆపరేటర్ మధ్య ఇమెయిల్ మరియు మొబైల్ సంభాషణ వంటి ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి. స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలలో స్విస్, సింగపూర్ మరియు అమెరికా వంటి వివిధ దేశాలలో నాలుగు బ్యాంకు ఖాతాలను వెల్లడించారు. ఈ శోధన ఆపరేషన్‌లో నలభై ఐదు లక్షల నగదు, మూడు కోట్ల విలువైన బంగారం కూడా దొరికాయి.

