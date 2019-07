Congress MP Sashi Tharoor

New Delhi: స్కూళ్లనుంచి బాలికల డ్రాప్‌ అవుట్స్‌ రేటు గణనీయంగా పెరుగుతోందని కాంగ్రెస్‌ ఎంపి శశిథరూర్‌ అన్నారు. స్కూళ్లలో సరైన పారిశుద్ధ్యం లేకపోవడం డ్రాప్‌ అవుట్స్‌కు ప్రధాన కారణమని, ఇది ”జాతీయ సంక్షోభ”మని ఆయన అన్నారు. లోక్‌సభలో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ బాలికలకు బహిష్టు సమయంలో అవసరమయ్యే పాడ్స్‌ ఇవ్వడం ద్వారా డ్రాప్‌ అవుట్స్‌ను తగ్గించవచ్చునని ఆయన సూచించారు.

