ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) ఈ రోజు మాల్విందర్ సింగ్ మరియు అతని సోదరుడు శివిందర్ సింగ్ నివాసాలపై దాడి చేసింది

ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలపై, మాల్విందర్ సింగ్ తన సోదరుడు శివిందర్ సింగ్ పై ఫిబ్రవరిలో క్రిమినల్ ఫిర్యాదు చేశారు

న్యూఢిల్లీ: మనీలాండరింగ్ కేసులో మాజీ రాన్‌బాక్సీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ) మాల్విందర్ సింగ్, అతని సోదరుడు శివిందర్ నివాసాలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) ఈ రోజు దాడి చేసింది. ఆర్థిక అవకతవకలు మరియు వారి వ్యాపారాలు పతనమయ్యాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో వీరిద్దరిపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద కేసు నమోదైందని, ఈ విషయం తెలిసిన వ్యక్తి తెలిపారు. దాడుల సమయంలో మాలవీందర్ మరియు శివిందర్ సింగ్ వ్యాఖ్యానించడానికి అందుబాటులో లేరు.

మాజీ రాన్‌బాక్సీ ప్రమోటర్లు మరియు ఇతరులపై దైచి ధిక్కార పిటిషన్‌పై చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయి, జస్టిస్ దీపక్ గుప్తా, సంజీవ్ ఖన్నాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఏప్రిల్‌లో రిజర్వు చేసింది.

సింగపూర్ ట్రిబ్యునల్ నిర్దేశించిన విధంగా డైచి సాంక్యోకు రూ .4 వేల కోట్లు చెల్లించడానికి కాంక్రీట్ ప్లాన్ సమర్పించాలని కోరిన మాజీ రాన్బాక్సీ ప్రమోటర్లు మార్చి 14 న ఇచ్చిన ఆదేశాలకు ప్రతిస్పందనగా సుప్రీం కోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.

ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలతో మాల్విందర్ సింగ్ తన సోదరుడు శివిందర్ సింగ్ పై ఫిబ్రవరిలో క్రిమినల్ ఫిర్యాదు చేశారు. 2008 లో, సింగ్ సోదరులు తమ కుటుంబ సంస్థ రాన్‌బాక్సీ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్‌ను డైచికి 4.6 బిలియన్ డాలర్లకు అమ్మారు. ఏదేమైనా, యుఎస్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్డిఎ) తన రెండు ప్లాంట్లను నెలల తరువాత మూసివేసింది.

