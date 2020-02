Donald Trump tour schedule

రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఈ నెల 24న భారత్‌కు రానున్న విషయం తెలిసిందే. ఆయన పర్యటనపై విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ తాజాగా షెడ్యూల్‌ రిలీజ్‌ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇవే..

24-02-2020

11:40 AM – అహ్మదాబాద్‌ ఎయిర్‌ పోర్టుకు ట్రంప్‌

తరవాత ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నుంచి మోతెరా స్టేడియం వరకు ర్యాలీ

13:05 PM – మోతెరా స్టేడియంలో నమస్తే ట్రంప్‌ కార్యక్రమం

3:30 PM – ఆగ్రా వెళ్లనున్న ట్రంప్

5:15 PM – తాజ్‌మహల్‌ సందర్శన

7:30 PM – దిల్లీ ఎయిర్‌పోర్టుకు ట్రంప్.

తరవాత మౌర్య హోటల్‌లో ట్రంప్‌ దంపతుల బస

25-02-2020

10:00 AM – రాష్ట్రపతి భవన్‌కు ట్రంప్

10:30 AM – రాజ్‌ఘాట్‌లో నివాళులు

11:00 AM – హైదరాబాద్‌ హౌస్‌లో మోదీ-ట్రంప్‌ ఉమ్మడి మీడియా సమావేశం. మోదీ, ట్రంప్ ద్వైపాక్షిక చర్చలు

12:55 PM – అమెరికా ఎంబసీ సిబ్బందితో ట్రంప్‌ భేటీ

7:30 PM – రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ట్రంప్‌ దంపతులకు విందు

10:00 PM – అమెరికాకు బయల్దేరనున్న ట్రంప్.

