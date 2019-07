Chandrababu

Amaravati: తమ పాలనలో విద్యుత్ కొరత లేకుండా చేశామని తెలుగుదేశం అధినేత, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత నారా చంద్రబాబునాయుడు అన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పీపీఏలపై అసెంబ్లీలో చర్చ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ…. భవిష్యత్ లో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచకుండా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. జగన్ పాలనలో అప్పుడే విద్యుత్ కోతలదు మొదలయ్యాయన్నారు. పీపీఏల పై నిజాలను వక్రీకరించారన్నారు. రూ.3వేల కోట్ల నష్టం వస్తుందని అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. 1990లోనే విద్యుత్ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామన్నారు.

