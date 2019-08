SP Jayalakshmi

అమరావతి: డెప్యూటేషన్ పై కేంద్ర సర్వీసులకు వెళ్తున్న జయలక్ష్మి

జయలక్ష్మి డెప్యూటేషన్ పై వెళ్లేందుకు ప్రభుత్వ అనుమతి ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ

కేంద్ర హోంశాఖకు 4 ఏళ్ల పాటు డెప్యుటేషన్ కు వెళ్లేందుకు అనుమతి

ఆమె స్థానంలో మరొకరిని నియమించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందిగా పోలీసు శాఖను ఆదేశిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం..

