వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా మొదటి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు

Watch live video from Indira Gandhi Municipal Stadium, Vijayawada

For more updates on Andhra Pradesh State news in Telugu please visit

https://www.vaartha.com/andhra-pradesh/

Please like our facebook page to get more updates in your social network